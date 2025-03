Ilrestodelcarlino.it - Ospedali, operazione sicurezza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si parla molto di fatti incresciosi tra personaleero e pazienti, io non credo che venga insultato o picchiato chi si rivolge a te in modo educato e comprensivo di certi momenti della vita. Chi ti spiega educatamente anche il motivo di un ritardo della visita o della prestazione del pronto soccorso. Potrei raccontare tanti episodi di supponenza o disinformazione che a volte esasperano chi avrebbe invece bisogno di comprensione. Certo non giustificano nessun tipo di aggressione ma forse servirebbero di più di pulsanti di allarme rosso. Roberto Ronchi Risponde Beppe Boni Nei locali del Pronto soccorso, ma a volte anche nei reparti deglipossono crearsi situazione di tensione tra utenti e sanitari. Lo stress, l’affollamento, la mancanza di personale e l’eccessivo carico di lavoro, i momenti di emergenza possono generare episodi di maleducazione da parte degli addetti ai lavori, ma si tratta di una minoranza di episodi.