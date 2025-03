Juventusnews24.com - Osimhen Juve, la clausola è un grande ostacolo ma non solo: questo campionato tenta l’attaccante. Futuro lontano dall’Italia?

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Osimhen, attaccante accostato al calciomercato Juve. Secondo quanto riportato da Modugno e Di Marzio a Sky Sport, il campionato arabo lo starebbe tentando.

PAROLE – « Il Napoli è destinato a cambiare tanto col tesoretto. Per Victor ci sono le grandi in fila. Un po' di chiacchiericcio arriva, il Barcellona, l'Inghilterra. Il suo contratto ha una clausola per l'estero di 75 milioni. Per la Juventus il prezzo sarebbe un po' maggiorato, adesso lui guarda al mercato arabo, è il mercato che più lo tenta e potrebbe farlo ricco».