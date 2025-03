Juventusnews24.com - Osimhen Juve a rischio? L’arrivo a Torino del nigeriano ora si fa più difficile: il nuovo scenario che complica i piani

Victor Osimhen Juve a rischio? L'arrivo a Torino del nigeriano ora si fa più difficile: il nuovo scenario che complica i piani dei bianconeri

Non arrivano notizie positive sul fronte Victor Osimhen, l'attaccante di proprietà del Napoli e attualmente in prestito in Turchia al Galatasaray che il calciomercato Juve sta seguendo con grande attenzione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri vorrebbero provare ad andare fino in fondo ma molto, se non tutto, dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions: senza la Juve avrebbe meno risorse e meno appeal.