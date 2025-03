Ilrestodelcarlino.it - Orto domestico contro gli sprechi e risparmio di acqua

E’ stata intitolata ‘Servigliano – Invita’. Cinque venerdì, con inizio alle 21, alla ‘Casa della Memoria’: si parte domani con il convegno sul tema ‘Terra e cibo dei Piceni nostri antenati’ a cura di Totò Edelwais. Il 28 marzo si parlerà di un prodotti delle colline locali ‘L’olio di Servigliano’ attraverso la presentazione del libro a cura dell’oleificio Massimo Miconi. Si passerà poi al 11 aprile con ‘Gestione dell’stagionale’ con Laura Gentili, appuntamento da non perdere per i tanti appassionati che coltivano un piccolodietro casa. Il 23 aprile discussione su come non sprecare il cibo ‘Io non spreco recupero di alimenti e ricette’ con Lazzarini Roberta. Quindi al 9 maggio con ‘Itinerari di fede popolare le edicole sacre di Servigliano’ a cura di Noris Rocchi ed Enrico Lambertucci.