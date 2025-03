Romadailynews.it - Oroscopo del giorno – Venerdì 21 marzo 2025

? Ariete (21– 19 aprile)Sei il protagonista di questa giornata! Con il Sole nel tuo segno, senti un’esplosione di energia e voglia di fare. Usa questa carica per impostare nuovi obiettivi e prendere iniziative audaci. L’universo ti spinge verso l’azione!? Toro (20 aprile – 20 maggio)Hai bisogno di rallentare e ascoltare il tuo cuore. La giornata porta riflessione e introspezione. Evita conflitti inutili e concediti un momento di relax. La Luna favorisce i sogni rivelatori.? Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Una giornata dinamica e piena di incontri stimolanti! Potresti ricevere una notizia interessante o un’opportunità inaspettata. Segui la tua curiosità, ma evita di disperdere le energie in troppi impegni.? Cancro (21 giugno – 22 luglio)Il lavoro e le responsabilità richiedono la tua attenzione, ma non trascurare i tuoi bisogni emotivi.