Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, giovedì 20 marzo 2025: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi20? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi20:ArieteCari Ariete, con un giorno di anticipo rispetto alla tradizione, il Sole arriva domani nele inizia la vostra stagione del cuore, mettete giàin gestazione tutto quanto promette bene per il lavoro, carriera, affari.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, troppe persone instabili intorno, anche voi avete la tendenza a fraintendere e ad essere fraintesi.