Oroscopo Aprile | Vergine

Life&People.it 23 agosto – 22 settembre Per te,sarà un mese in cui la (mancanza di) chiarezza mentale e l’organizzazione avranno un ruolo chiave. I transiti di Mercurio e Saturno ti invitano a definire con precisione i tuoi obiettivi, sia personali che relazionali. È il momento delle pulizie di primavera negli armadi e nelle agende: concentrati su ciò che ti fa davvero stare bene. Il tuo stile sarà pratico ma, come sempre, curato nei minimi dettagli. Capi sartoriali, tessuti naturali e colori neutri ti aiuteranno a mantenerti sempre in ordine. Investi su accessori classici di alta qualità, come un set di valigie per il prossimo viaggio.ti chiede anche di riportare l’equilibrio tra il corpo e la mente. Lunghe camminate, meditazione o una nuova routine detox potrebbero farti sentire più centrato e pronto a cogliere nuove opportunità.