Oroscopo Aprile | Scorpione

Life&People.it 23 ottobre – 22 novembresarà un mese di trasformazione profonda per te. I transiti di Marte e Venere ti spingono a esprimere con ardimento (ed ardore) i tuoi desideri e ad abbracciare i cambiamenti senza paura. È tempo di liberarti da situazioni stagnanti e di puntare su nuove passioni. Rifletti nel tuo stile la tua energia intensa e magnetica: opta per look soft goth, dettagli in pelle e abiti che esprimano forza e sicurezza, pur rimanendo morbidi. Gli accessori rock, come maxi anelli o gli stivali, sigleranno il tuo outfit da protagonista.sarà anche il mese ideale per abbracciare routine cherisveglino la tua energia interiore: pole dance, o altre attività simili che ti mettano in contatto con il tuo corpo possono aiutarti a incanalare al meglio la tua potente carica emotiva prima di fine mese.