Oroscopo Aprile | Sagittario

Life&People.it 23 novembre – 21 dicembrePer te,sarà un mese all’insegna della creatività personale e della libertà. I transiti di Mercurio e Giove ti spingono a guardare oltre i tuoi confini, sia fisici che mentali. È il momento ideale per organizzare viaggi o esplorare nuove opportunità di crescita personale. Il tuo stile sarà sempre dinamico e pratico, ma non trascurare un tocco di originalità, anche solo per distinguere il bagaglio nell’area ritiri. Punta su sneakers di tendenza, giacche oversize e stampe etniche che raccontino il tuo spirito avventuroso. Nella seconda parte del mese, il Sole in Toro ti inviterà a rallentare e consolidare i tuoi progetti. Sfrutta questo momento per riflettere su ciò che vuoi costruire davvero, soprattutto nella tua quotidianità.