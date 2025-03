Oroscopo Aprile | Pesci

Leggi su .com

Life&People.it 2o febbraio – 20 marzoProsegue il periodo di grande introspezione per te,. Con Mercurio, Venere e Saturno nel tuo segno, ti sentirai spinto a riconsiderare i tuoi valori e a dedicarti maggiormente alla tua crescita interiore. Questo è il momento perfetto per lasciar andare vecchi vittimismi e abbracciare un nuovo modo di vivere le tue emozioni. Fatti abbracciare da uno stile che ti assomigli fatto di capi in tessuti fluidi e colori che richiamino le acque o i fondali marini. La tua estetica bohémien sarà perfetta per comunicare il tuo fascino sognante, da eroina dei romanzi dell’800. La tua empatia e sensibilità sono la tua vera forza: non abusarne: coltiva pratiche spirituali, percorsi olistici o pratiche immersivi come il floating che ti permettano di rimanere profondamente connesso con te stesso.