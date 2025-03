Oroscopo Aprile | Leone

Leggi su .com

Life&People.it 23 luglio – 22 agostosarà un mese da protagonista per te,! Con l Sole in Ariete che amplifica il tuo fascino e Marte che entra nel tuo segno, sentirai un’irrefrenabile voglia di brillare. È il momento perfetto per rilanciare la tua immagine personale o professionale: uno shooting fotografico, un rebranding social o un evento importante ti metteranno sotto i riflettori. Il tuo stile richiede audacia per farsi notare: scegli abiti che valorizzino la tua figura e giochino con le proporzioni, accessori dorati che esprimano la tua energia solare oppure porta con te un ciondolo di Occhio di Tigre. Attenzione però alla quadratura tra Sole e Plutone che, nella seconda parte del mese, potrebbe farti sentire in bilico tra il desiderio di brillare e il bisogno di rispettare i tuoi limiti.