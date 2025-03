Oroscopo Aprile | Capricorno

Leggi su .com

Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaiosarà un mese di grande concretezza per te,. Il Sole in Ariete ed il lungo transito di Marte opposto hanno testato i tuoi progetti, spostando il focus sulla sfera personale, più intima e privata, con importantiricadute sentimentali. Questo è il momento perfetto per costruire qualcosa di solido, non solo una carriera, anche una relazione o un obiettivo personale. Nel tuo stile, questo si tradurrà in abiti dal taglio evergreen e di qualità indiscutibile: giacche sartoriali, pantaloni dal taglio impeccabile e capi in colori caldi che trasmettano sicurezza e autorevolezza. Un orologio importante o una borsa in pelle pregiata rimarcheranno la tua determinazione verso il successo. Il mese si conclude con l’opportunità di fare incontri interessanti: concentrati sui valori che vi accomunano ma sii pronto anche a lasciarti scioglierti un (bel) po’.