Oroscopo Aprile | Cancro

Life&People.it 22 giugno – 22 luglioti invita a guardarti dentro e affrontare le tue emozioni con sincerità. Venere e Marte, in posizione favorevole ancora per buona parte del mese, ti aiuteranno a esprimere ciò che senti, portando maggiore autenticità nei tuoi rapporti. Questo vale anche per il tuo stile: scegli capi che ti facciano sentire protetto e a tuo agio, senza rinunciare a un tocco di eleganza. Tessuti morbidi, colori pastello e dettagli retrò saranno i tuoi migliori alleati. La Luna Piena in Bilancia illumina questioni irrisolte nel tuo worklife balance, invitandoti a risanare vecchie ferite. Un abito che ti faccia sentire speciale può fare la differenza: scegli qualcosa che celebri la tua bellezza naturale, magari con dettagli in pizzo appena accennati. Dopo mesi di Marte nel tuo segno, dedicati anche ai tuoi talenti, con pratiche che nutrano la tua anima, senza trascurare rituali rilassanti per il corpo, come l’aromaterapia.