Oroscopo Aprile | Bilancia

Life&People.it 23 settembre – 22 ottobresi apre con riflessioni profonde sulle tue relazioni e sulle scelte che hai fatto nell’ultimo anno e mezzo. La Luna Piena nel tuo segno illumina le dinamiche dove serve riportare equilibrio e armonia. Se hai cercato di compiacere troppo gli altri, ora sentirai il bisogno di ristabilire i tuoi confini. Nel tuo stile, questo si traduce in scelte eleganti ma decise: blazer con spalle importanti, abiti dalle linee pulite e dettagli che, contemporaneamente, sottolineino la tua grazia innata. Scegli tinte polverose per comunicare il tuo bisogno di serenità. Questo mese è anche ideale per dedicare del tempo a stare da sola con te stessa: prova un vero e proprio ritiro, per ritrovare chi sei. I rapporti affettivi si rafforzeranno se saprai esprimere ciò che desideri davvero, senza compromessi forzati.