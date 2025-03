Oroscopo Aprile | Acquario

Leggi su .com

Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraiosarà un mese di grande creatività e ispirazione per te,. I transiti di Venere e Mercurio ti spingono a dare voce ai tuoi talenti più originali, senza risparmiarti. È un buon momento per proporre nuovi progetti, avviare collaborazioni insolite o lanciarti nelle tue abituali iniziative fuori dagli schemi. Abiti asimmetrici, colori neon e texture metalliche o materiali futuristici hanno il tuo nome sopra. Verso la fine del mese, potresti raggiungerti il bisogno di maggiore stabilità: cerca un equilibrio tra la tua voglia di rivoluzionare tutto e il bisogno di proteggere ciò che hai già costruito. Investi in oggetti di design o rinnova il tuo spazio creativo per ritrovare la giusta carica, prima che Marte faccia il suo ingresso nel Leone.