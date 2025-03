Fanpage.it - Orban premia Salvini “protettore dell’Europa”. E Vannacci difende la legge ungherese anti-Pride

Leggi su Fanpage.it

A Bruxellesha ricevuto dal premieril premio Hunyadi Janos, destinato a figure che si sono distinte nella difesa dei valori europei e della libertà. Di recente, in Ungheria ilè stato vietato per, ma a Fanpage.it, il generale- presente all'evento - ha difeso la decisione del premier: "Se tu sfili in maniera indecorosa, può essere vista come una prevaricazione".