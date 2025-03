Dayitalianews.com - Ora legale 2025: si torna a spostare le lancette in avanti

Ci siamo di nuovo. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo, ledegli orologi andranno spostate un’oraper il ritorno dell’ora. Questo cambiamento porta con sé vantaggi in termini di risparmio energetico, ma può anche avere effetti sul corpo umano.Gli effetti del cambio d’ora sul nostro organismoAnche se non rappresenta un rischio per la salute pubblica, è noto che l’alterazione dei ritmi circadiani possa causare stanchezza, perdita di concentrazione, nausea e inappetenza nei primi giorni. Insomma, un periodo di adattamento è necessario per molti.Quanto si risparmia davvero con l’ora?Secondo Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, nel 2024 l’adozione dell’oraha portato a un risparmio di 340 milioni di kWh, pari al fabbisogno annuo di 130.