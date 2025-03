Iltempo.it - Opposizione nella trappola oratoria di Giorgia Meloni

Come delle spigole d'allevamento, che, come è noto, sono meno sgamate di quelle di mare. Esattamente così si sono comportati i parlamentari d', che sono cascatidisenza neanche accorgersene. Il premier va in Parlamento martedì (al Senato) e propone la sua versione dei fatti, con tanto di posizione del governo sulla guerra, l'Europa della Difesa, il rapporto con l'America di Trump. Ieri (alla Camera)svolge il suo intervento «classico», ma poi ci infila la parole su Ventotene (e relativo Manifesto, che secondo me pochi di quelli che si agitano hanno letto). È la scintilla che fa scoppiare la bagarre, perché quando dice che l'Europa immaginata da Spinelli, Rossi e Colorni non è la sua, dai banchi delle sinistra c'è la sollevazione, che diventa immediatamente «virale» sui social e per le aperture dei giornali on line.