Sololaroma.it - Operazione Dybala, date e luoghi per l’intervento: c’è una stima dei tempi di recupero

Leggi su Sololaroma.it

Ci siamo aggrappati tutti a quella possibilità che perpotesse essere qualcosa di non troppo grave, quei classici stop che gli avevamo visto fare tante volte, di un giocatore padrone del proprio corpo e consapevole di quando fosse meglio fermarsi. Le sue lacrime in panchina dopo lo stop col Cagliari però mostravano qualcosa di diverso, la preoccupazione di un campione che aveva capito subito che, questa volta, qualcosa si era rotto in maniera importante. Giorni di dialoghi, riflessioni e speranze, fino al verdetto: l’al tendine è la via migliore.Lo ha spiegato lo stessonel suo post Instagram come agire ora in tale maniera sia la scelta più saggia per fisico e futuro, al netto di un finale di campionato, con la Roma ancora in corsa per il piazzamento Champions, che non lo vedrà protagonista: tramite il suo sito, Gianluca Di Marzio hato in circa 3 mesi ididella Joya, il che equivale a stagione finita per lui, una tegola per la squadra tanto dal punto di vista tecnico quanto emotivo, perché si sa, quando l’argentino è in campo tutto sembra possibile.