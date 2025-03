Lettera43.it - Operazione di terra delle Idf a Gaza, bloccato l’accesso alla Salah al-Din Road

Leggi su Lettera43.it

Dopo l’interruzione del cessate il fuoco e i massicci bombardamenti sulla Striscia che hanno fatto centinaia di vittime, l’esercito di Israele ha avviato anche nuove operazioni di. Lo ha reso noto su X Avichay Adraee, portavoce in arabo dell’Idf, spiegando che le truppe dello Stato ebraico hanno proibito ai residenti di camminare sull’autostradaal-Din, ovvero la principale arteria dell’enclave palestinese: «Per la vostra sicurezza è vietato avvicinarsi alle forze dell’esercito israeliano nella zona difensiva e in qualsiasi luogo in cui siano schierate».#???? ????? ??? ???? ???? ???????? ??????? ??????? ???? ???? ??? ?????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ???? ??? ?????? ???? ????? ??????? ???????? ??? ???? ?????? ??????. ???? ??????? ?????? ?????? ??? ??? ???? ???????.