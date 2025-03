Ilrestodelcarlino.it - Operaio precipita dal tetto: volo di 4 metri

Fano, 20 marzo 2025 – Grave infortunio sul lavoro ieri mattina a Cuccurano, lungo la Strada Nazionale Flaminia, dove undi 44 anni, cittadino dell’Est Europa regolarmente presente in Italia e con un contratto di lavoro regolare, èto daldi un’abitazione privata mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione. L’uomo stava sistemando la copertura dell’edificio quando, improvvisamente, la struttura ha ceduto sotto il suo peso, facendolore da un’altezza di circa quattro. L’impatto al suolo è stato violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che ha valutato le condizioni dell’uomo e, considerando la gravità dei traumi riportati, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza Icaro per il trasporto all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.