Open le motivazioni dell' assoluzione di Renzi e gli altri | La Leopolda non era un partito

Firenze, 20 marzo 2025 – Le "Corti superiori" hanno "epurato" il compendio probatorio presentato dalla procura. Un "impatto decisivo", di Cassazione e Corte Costituzionale, "sulle sorti di questa udienza preliminare". Lo scrive il giudice Sara Farini nelle 28 paginea sentenza che il 19 dicembre'anno scorso ha assolto l'ex segretario del Pd, oggi leader di Italia Viva, Matteo14 imputati (tra cui la deputata Maria Elena Boschi ed ex deputato Dem Luca Lotti) da varie accuse tra cui quella di finanziamento illecito ai partiti. Per la giudice, le attivitàa Fondazioneerano incentrate sull'organizzazionea "", una kermesse che non può "ritenersi estranea all'attività propria di una fondazione politica". Nelle, si spiega anche che la "ragionevole prognosi di condanna" su cui avrebbe dovuto basarsi il rinvio a giudizio richiesto dai pm fiorentini, non può essere compiuta all'esito anchea sentenzaa Cassazione la quale "ha escluso che sulla base degli elementi emersi dalle indagini vi fossero argomenti sufficienti per ritenere che la Fondazioneagisse in simbiosi con il Pd e la correnteana quale articolazione di, per altro con una motivazione ampia e lineare fondata essenzialmente sul dato normativo e quindi difficilmente contestabile".