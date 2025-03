Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Talamelli. Racconto choc dei figli: "Voleva avvelenarci"

di Antonella Marchionni "Mi aveva messo l’acido muriatico nel panino, gli psicofarmaci nel caffè e mi aveva anche preso a coltellate. Ce l’aveva con me. Non potevo usare il bagno ed ero costretto a usare una bottiglia. Negli ultimi 15 anni non mi dava neanche da mangiare. Una volta per difendere mio padre che veniva picchiato con un bastone mi ha preso a calci e mi ha morso il braccio. Era indemoniata". Luca Sfuggiti, 49 anni, è uno dei duedi Rita, la 66enne uccisa nella sua casa di Fano il 20 novembre 2023 dal marito Angelo Sfuggiti, 70 anni. Insieme al fratello Stefano è stato ascoltato ieri mattina in corte d’assise. Stefano e Luca Sfuggiti,della donna e dell’imputato, ex titolare di una pizzeria, hanno descritto lo scenario familiare di enorme sofferenza in cui è maturato il delitto.