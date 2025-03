Thesocialpost.it - Omicidio Saman Abbas, la madre in aula: “Uscii con lei, poi la vidi sparire nel buio”

Nel processo d’appello in corso a Bologna per l’di, ladella ragazza, Nazia Shaheen, ha raccontato ingli ultimi momenti prima della scomparsa della figlia. “Siamo usciti insieme, ho vistocamminare velocemente, poi l’ho vista”, ha dichiarato, ribadendo tra le lacrime la sua innocenza: “Non sono stata io a uccidere mia figlia”.Shaheen, condannata all’ergastolo in primo grado, ha testimoniato con il supporto di un interprete, spiegando di sentirsi sotto pressione e di soffrire di depressione. Ha ricostruito la giornata del 30 aprile 2021, raccontando che la figlia aveva espresso più volte il desiderio di lasciare la casa familiare, ma aveva anche trascorso del tempo con il fratellino e le aveva chiesto di aiutarla a tingersi i capelli. “Ogni volta che parlava di tornare in comunità, mi sentivo male e uscivo per prendere aria”, ha detto.