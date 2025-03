Thesocialpost.it - Omicidio Saman Abbas, il padre in aula: “Penso siano stati lo zio e i cugini”

Durante l’udienza del processo d’appello a Bologna sull’di, i genitori della giovane hanno rilasciato dichiarazioni spontanee, ribadendo la loro innocenza e prendendo le distanze dalle accuse che hanno portato alla loro condanna all’ergastolo in primo grado.Leggi anche: Uccisa a 37 anni tra urla disperate e rantoli. L’audio shock che incastra l’ex maritoShabbardella diciottenne scomparsa tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 a Novellara, ha dichiarato: “Il 29 aprile non è stato fatto niente da nessuno. Quello che è successo, è successo il 30, ma io non so, adesso, cosa sia successo e cosa sia stato fatto. Ho sentito Danish dire che erano presenti lui e gli altri due, quindiloro tre”.Le parole di Shabbar si riferiscono allo zio di, Danish Hasnain, e ai due, tutti coinvolti nel processo.