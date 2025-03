Secoloditalia.it - Omicidio Kennedy, nei documenti desecretati la verità sui rapporti tra il presidente e la Cia

Nei 69milasull’di John Fitzgerald, pubblicati per ordine di Donald Trump, c’è anche l’annotazione, in forma integrale, che per decenni ha alimentato le teorie del complotto a proposito di un possibile coinvolgimento della Cia nell’assassinio dell’alloraamericano. Si tratta dello “Schlesinger memo”, redatto a giugno del 1961 da Arthur Schlesinger, il consigliere di Jfk che poi è diventato un importante storico e biografo della famiglia. Il dossier, stilato dal suo uomo fidato, racconta le intromissioni della Cia nelle scelte disulla politica estera, con l’obiettivo di ostacolarle. In realtà, l’esistenza di questo documento è ben nota da tempo, tanto che in passato venne già pubblicato, sebbene con tanti omissis giustificati da ragioni di sicurezza.