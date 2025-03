Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di San Benedetto, altri 2 arresti

San(Ascoli), 20 marzo 2025 – Ci sono novità nelle indagini sulla violenta rissa avvenuta domenica scorsa a San, in cui Amir Benkharbouch, 24enne di origini tunisine residente a Giulianova (Teramo), ha perso la vita dopo essere stato colpito da un'arma da taglio. morto accoltellato lungomare Custodie cautelari e sviluppi legali delle indagini Oggi il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ascoli, Angela Miccoli, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Daniele Seghetti, il giovane di Grottammare ricoverato all'ospedale Torrette di Ancona dopo un intervento chirurgico. Fino ad ora indagato a piede libero per rissa aggravata, Seghetti è stato arrestato a causa dei suoi precedenti, anche specifici, e del fatto che si trovava già in affidamento in prova ai servizi sociali.