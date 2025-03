Lanazione.it - Omicidio Cini, la figlia: “Mio padre prestava denaro allo zio”

Agliana (Pistoia), 20 marzo 2025 – Slitta ad aprile l'esame davanti alla corte di assise di Firenze dell'imputato pervolontario Daniele Maiorino, 58 anni, accusato di aver assassinato il cognato Alessio. Lo aggredì con una spranga e poi gli dette fuoco. Il fatto risale all'8 gennaio 2024 a Agliana. Oggi, 20 marzo, però è stata ascoltata, nell'aula bunker di Firenze, ladella vittima. La ragazza, minorenne, ha raccontato che lo zio "alternava momenti di calma ad altri in cui s'innervosiva e non riusciva a controllarsi" e, abitando al piano inferiore del casale di famiglia, protestava per il chiasso proveniente da casa di. Inoltre ha ricordato che ilpiccole somme di” a Maiorino che spesso non restituiva. Ha anche rievocato una lite avvenuta, a dicembre 2023, qualche giorno prima di Natale, tra ile un altro vicino di casa, per una tegola caduta.