Omicidio alla Casa Bianca: "The Residence" è la nuova serie Netflix di Shonda Rhimes

Neanche la residenza più sorvegliata del mondo è al sicuro dai misteri. "The", laprodotta dland di, ci porta dietro le porte dellaper svelare un giallo inaspettato. Un mix esplosivo tra thriller e commedia che trasforma i corridoi del potere in una gigantesca scena del crimine.L’ideatore Paul William Davies confeziona un classico giallo in perfetto stile Agatha Christie, trascinandoci tra le 132 stanze della White House con un’inedita coppia di detective. Il mistero si dipana in otto episodi, disponibili sudal 20 marzo, e promette di incollare gli spettatori allo schermo con una combinazione irresistibile di tensione e ironia.Chi è l’assassino?Ispirata al libro "The: Inside the Private World of the White House" di Kate Andersen Brower, laci immerge nel microcosmo dello staff presidenziale, dove il protocollo e l’etichetta si scontrano con il caos di un