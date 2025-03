Sport.quotidiano.net - Ombre sul futuro rossonero. Senza Champions un altro Milan. Le big d’Europa sondano Leao. E Theo (scadenza 2026) può partire

Ossessione quarto posto per il, al momento a -6. Questione di prestigio, di introiti (l’ultimaha portato in cassa circa 60 milioni), ma anche di mercato.l’Europa nobile, il canto delle sirene, nel nostro continente e non solo, potrebbe risuonare molto, molto forte per i gioielli del Diavolo. Su Tijjani Reijnders la società si è mossa in anticipo: contratto prolungato fino al 2030, ingaggio raddoppiato (3,5 milioni più bonus). Ma le big hanno da tempo posato gli occhi sul centrocampista olandese in gol 13 volte in stagione: Barcellona, City e Chelsea, tra le altre, potrebbero offrire prospettive e denari pesanti. Discorso simile per Christian Pulisic: manca solo la firma sul rinnovo fino al 2029 con aumento di stipendio (da 4 a circa 5 milioni). Lo statunitense, anche di recente, ha pubblicamente espresso la volontà di rimanere, attenzione però all’interesse del Liverpool a caccia del sostituto di Salah.