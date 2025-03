Iodonna.it - Oltre il 60% dei giovani teme per il proprio futuro professionale a causa dell’avanzamento dell’AI ma molti di loro già la usano

Leggi su Iodonna.it

Promessa di progresso o potenziale incubo? L‘Intelligenza Artificiale sta conquistando il cuore del dibattito, anche tra i. Se un tempo sembrava un tema daremoto, è chiaro quanto sia già radicata nel presente, creando un mix di curiosità, opportunità e, per, grande preoccupazione. È quanto emerge dall’ultima edizione della ricerca “Dopo il diploma”, condotta da Skuola.net, in collaborazione con ELIS, su un campione di 2.500 studenti delle scuole superiori. Il meglio dell’Intelligenza artificiale va in mostra a Dubai X Leggi anche › Un’intelligenza artificiale etica è possibile? Intervista a Giada Franceschini, 29 anni, founder di Boosha Intelligenza artificiale, nuova materia scolastica? Lo vorrebbero 8 studenti su 10Secondo i risultati della ricerca,il 60% degli studentiper ildell’IA.