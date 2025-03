Lanazione.it - Oltre 1000 persone per la Giornata della cultura artigiana: il futuro del Made in Italy passa dai giovani

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 marzo 2025 –per la: ildelindaiIl racconto dell'evento che ha messo la città di Arezzo al centro del Sistema Confto nazionale Mercoledì 19 Marzo 2025 resterà una data storica per Arezzo. Laha unito l’Italia degli imprenditori di Confto per indicare che ildelinè nel talento deihanno gremito il Caurum Hall di Arezzo Fiere e Congressi; un bellissimo confronto tra studenti, imprenditori, vertici di Confto, rappresentanti delle istituzioni, accademici, esponentie dello spettacolo. L’evento è stato trasmesso in diretta streaming ed è fruibile sul sito e sui canali web e social di Confto.