Ilgiorno.it - Oggiono, toro di 4 quintali in fuga travolge una donna: “Abbattuto, era pericoloso”

, 20 marzo 2025 – “Non abbiamo potuto che ucciderlo”. Nonostante il suo destino fosse segnato, gli agenti della Polizia provinciale hanno tentato il possibile per salvare ilinche ieri pomeriggio aha caricato una mamma di 43 anni che stava andando a prendere il figlio a scuola. Una situazione pericolosa La situazione però era fuori controllo, ilsempre più irrequieto ee non c'è stata altra soluzione che abbatterlo. Ieri pomeriggio due agenti della Polizia provinciale di Lecco, insieme al comandante Gerolamo Quadrio hanno dovuto eliminare undi 4scappato da un macello. “Stava costituendo un serio pericolo”, spiega il comandante. L'animale ha infatti travolto una 43enne come un treno lanciato in corsa, scaraventandola malamente a terra.