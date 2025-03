Ilrestodelcarlino.it - Nutrinsect, a battesimo l’Academy: “Formiamo allevatori di grilli, tanti sono interessati a investire”

Macerata, 20 marzo 2025 – A lezione per diventare un esperto nell’allevamento di. Ladi Montecassiano, nata nel 2016 come start-up e oggi vera e propria impresa con un impianto di mille metri quadrati e un allevamento di dieci milioni diAcheta domesticus, ha lanciato un nuovo progetto:. “È l’unico programma in Italia perdiprofessionisti, con formazione pratica, avviamento e consulenza annuale – spiega l’amministratore delegato, Josè Francesco Cianni –. Da un paio di settimane abbiamo dato vita allaAcademy proprio per offrire un programma professionale mirato ad aspirantidio a chi ha già dato vita a questa attività e vuole perfezionarsi. L’idea è nata perché avevamo ricevuto tante richieste da parte degli imprenditori; è stata una scelta difficile, perché di solito un’azienda custodisce gelosamente le proprie conoscenze per mantenere un vantaggio competitivo, ma abbiamo deciso di divulgare la nostra competenza, il know how acquisito nel tempo.