Nuovo scontro su Ventotene al Senato l’opposizione attacca | Meloni rinnega la storia

Non si sono placate le tensioni a Palazzo Madama 24 ore dopo le parole disul Manifesto dicon scontri accesi in aula nella mattinata del 20 marzo. La senatrice di Italia Viva, Raffaella Paita, ha aperto la seduta condannando le parole pronunciate alla Camera, affermando: «Quello che è accaduto ieri è grave per la democrazia e per l’Europa». Ha inoltre criticato l’estrapolazione di frasi dal Manifesto, definendola «vergognosa» e sostenendo che «quanto avvenuto ieri disonora il paese e non rende giustizia all’Europa e alla resistenza antifascista. È una brutta pagina». Alle sue parole hanno fatto eco gli interventi critici di Tino Magni (Avs) e Dario Parrini (Pd), mentre dai banchi del centrodestra si sono levate proteste.LEGGI ANCHE: Non solo il Manifesto di, così Giorgiatenta di riscrivere laRaffaella Paita: «Il centrodestra non si è mai liberato di certi pensieri reconditi»Paita ha poi rincarato la dose affermando che quanto accaduto «testimonia qualcosa di recondito nei vostri pensieri» da cui «non vi siete ancora liberati».