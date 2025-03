Biccy.it - Nuovo regolamento del serale di Amici: manches, sfide e televoto

A sei mesi dalla prima puntata del pomeridiano, oggi pomeriggio verrà registrato il debutto deldi24. Sappiamo già chi sono gli alunni che vedremo in onda su Canale 5 sabato sera, così come la composizione delle squadre e adesso anche i tre giurati. Witty Tv ha appena rilasciato ildele ha fatto sapere che ogni puntata sarà divisa in, alla fine delle quali i ragazzi potranno essere giudicati dai giurati, da una commissione o anche dai loro professori. Stando a quanto si legge nel comunicato, alcunepotrebbero essere giudicate al 50% dai giurati e al 50% dal, mentre altre solo dal pubblico da casa o dalla giuria. Sui social molti fan della trasmissione sono rimasti spiazzati dal “in diretta per le”, ma questo vale per le puntate non registrate, quindi quasi certamente solo per la finale.