Nuovo polo scolastico a Sassa: approvato il progetto esecutivo da 12 milioni di euro

L'Aquila - L'amministrazione comunale dell'Aquila ha dato il via libera alper la costruzione delnella frazione di, destinato ad accogliere 520 studenti, con un investimento complessivo di 12di. Ilcomplessoprevede la realizzazione di una scuola dell'infanzia per 120 bambini, una scuola primaria per 250 alunni e una scuola secondaria di primo grado per 150 studenti. L'assessore comunale all'Urbanistica, Vito Colonna, ha sottolineato l'importanza di questoper la comunità di, evidenziando come rappresenti un segnale concreto dell'attenzione dell'amministrazione verso le frazioni e le esigenze delle famiglie residenti. Ilha ottenuto l'approvazione unanime sia in prima che in seconda commissione consiliare, con una contestuale variazione al bilancio di previsione 2023/25 per 4di