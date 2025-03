Ilrestodelcarlino.it - Nuovo asilo nido per 45 bambini: "Sarà pronto per quest’estate"

I lavori per la costruzione deldi Marzocca, situato in Viale della Resistenza, stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. "La nuova struttura si sviluppa su un unico livello ed è collegata tramite un’area comune esterna alla scuola materna già esistente, creando così un polo educativo integrato per l’infanzia, che accoglieda 0 a 6 anni – spiegano gli Amministratori - L’edificio è progettato per ospitare 45, suddivisi in tre sezioni: lattanti, semidivezzi e divezzi. Ogni fascia di età avrà a disposizione spazi dedicati, progettati per favorire lo svolgimento delle attività specifiche per ciascun gruppo". L’intervento ha un costo complessivo di 1milione e.400mila euro. I lavori sono iniziati il 29 dicembre 2023, con conclusione prevista per l’estate 2025, in quanto è in corso l’approvazione di una variante al progetto.