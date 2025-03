Nuovo asfalto sull’Appia al via i lavori per 15 milioni di euro

Anteprima24.it - Nuovo asfalto sull’Appia, al via i lavori per 1,5 milioni di euro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoA partire dalle ore 20.00 di questa sera, giovedì 20 marzo, prenderanno il via idi nuova pavimentazione sulla strada statale 7 “Appia”, a partire dalla provincia di Beneventano. Nel dettaglio, tali attività interesseranno la SS7 nel territorio comunale di Apollosa (BN) fino a sabato 22 marzo e verranno eseguite con istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e movieri. Entro i primi giorni di aprile, poi, talidi nuova pavimentazione proseguiranno in tratte saltuarie nel territorio comunale di San Giorgio del Sannio (BN), fino alla conclusione di questo primo intervento per un investimento complessivo di 500 mila. Successivamente, sempre nel corso di questa primavera, prenderà il via un ulteriore intervento, dell’investimento complessivo di 1 milione di, che interesserà numerose tratte in diversi territori comunali tra le province di Benevento, Avellino (compresinel territorio comunale di Roccabascerana) e Caserta.