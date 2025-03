Nuovi raid su Gaza | decine di morti Israele torna a occupare la Striscia | Fino alla vittoria totale

Leggi su Open.online

La tregua aè rotta. Dnotte tra lunedì 17 e martedì 18 marzo, l’esercito israeliano ha ripreso i bombardamenti sullae si è mosso nuovamente all’interno dell’enclave con le truppe di terra. Stanotte, dopo i 400dei primi attacchi, altriaerei avrebbero ucciso almeno 58 civili. Secondo quanto riferiscono tre ospedali, e come riporta la Associated Press, gli aerei dell’Idf avrebbero colpito diverse case nel cuore della notte, uccidendo uomini, donne e bambini nel sonno. Dall’alba di mercoledì, i corazzati dello Stato ebraico si sono riposizionati nel corridoio Netzarim, che divide a metà la. La ripresa delle ostilità, per Tel Aviv, è responsabilità di Hamas e la posizione nelle trattative non cambia: «Ridateci gli ostaggi o la pagherete cara».Le trattative fallite per la seconda fase di tregua e iattacchiMentre i miliziani palestinesi e il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu tentavano di trovare un accordo per la seconda fase del cessate il fuoco, Tel Aviv ha interrotto la fornitura di cibo, carburante e aiuti umanitari verso la