Lanazione.it - Nuovi ispettori ambientali a San Giovanni

Arezzo, 20 marzo 2025 – Sanè nel pieno di un processo di trasformazione del servizio di raccolta rifiuti. Negli ultimi mesi, l’amministrazione comunale ha sostituito i vecchi cassonetti conmodelli dotati di limitatori volumetrici per la raccolta dell’indifferenziato, in preparazione alla tariffazione puntuale dei rifiuti (Tarip), che entrerà in vigore a luglio 2025. Questa transizione ha reso necessaria una fase di assestamento, durante la quale è stato fondamentale intensificare i controlli per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. A tal proposito, dal 26 febbraio scorso, il Comune ha nominato duecon l’incarico di monitorare le postazioni dei cassonetti e garantire il rispetto delle norme di conferimento. La loro attività si affianca a un sistema di sorveglianza già in essere, che sta portando a risultati concreti.