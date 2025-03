Agi.it - Nuove speranze di cura per i celiaci, una terapia potrebbe sconfiggere il glutine

Leggi su Agi.it

AGI - Unacellulare basata su cellule T regolatricisopprimere la risposta immunitaria al, aprendoprospettive per ladella celiachia. Lo rivela uno studio guidato da Raphael Porret del Centro Ospedaliero Universitario Vaudois, in Svizzera, e pubblicato su 'Science Translational Medicine'. Colpito l'1% della popolazione mondiale La celiachia colpisce l'1% della popolazione mondiale, con diagnosi spesso tardiva e dieta priva dicome unico trattamento. La malattia può portare all'isolamento sociale e a diete povere, e alcune persone continuano a riportare problemi intestinali nonostante aderiscano a una dieta priva di. La ricerca Porret e colleghi hanno indagato se lacellulare, nota soprattutto come trattamento per il cancro e i trapianti di organi, potesse calmare le reazioni del sistema immunitario al