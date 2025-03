Romadailynews.it - Nuove misure agevolano viaggi, residenza di cittadini HK, Macao, Taiwan in Cina continentale

Il governo centrale cinese oggi ha annunciato l’entrata in vigore di dueche hanno l’obiettivo di agevolare ie ladeidi Hong Kong,nella. In base alla nuova politica, idi queste tre aree che perdono, danneggiano o dimenticano di portare con se’ il proprio permesso dio possono richiedere un permesso elettronico temporaneo valido per sette giorni, che consente loro di imbarcarsi su voli e treni all’interno delle citta’ della, ha dichiarato l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione (NIA). La NIA ha anche avviato un servizio di verifica che collega i permessi dio e di soggiorno. Ipossono richiedere la prova dell’associazione del loro permesso tramite la piattaforma online della NIA od ottenere un documento ufficiale cartaceo presso qualsiasi ufficio di immigrazione a livello di contea o superiore in tutto il Paese.