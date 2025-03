Ilgiornaledigitale.it - Nuova Renault Espace, tutte le info sul restyling. Foto e motori

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

La, storicamente nota come monovolume, si è evoluta nella sua sesta generazione in un SUV ibrido versatile e moderno, continuando a soddisfare le esigenze delle famiglie numerose. Questoha portato a un design esterno rinnovato, interni spaziosi e confortevoli, oltre a un’efficientezzazione ibrida.Design EsternoLapresenta dimensioni di 4.746 mm in lunghezza, 1.830 mm in larghezza e 1.645 mm in altezza, con un passo di 2.738 mm. Le principali novità stilistiche si concentrano sul frontale, dove spicca una calandra dal nuovo disegno e fari a sviluppo orizzontale con luci diurne a LED a forma di freccia. Il paraurti anteriore è stato rivisitato per conferire un aspetto più moderno e dinamico. Al posteriore, i gruppi ottici presentano unafirma luminosa ispirata al Tangram, già adottata sullaRafale.