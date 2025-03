Lanazione.it - Nuova ondata di maltempo nel fine settimana, avviati 15 interventi “urgenti” su fiumi e torrenti

Firenze, 20 marzo 2025 – Quindidi “somma urgenza” per la riparazione dei luoghi colpiti dalla violentadidei giorni scorsi in Toscana e in vista delle prossime piogge in arrivo nel. Li hail consorzio di bonifica del Medio Valdarno insieme al Genio civile della Toscana. "Lavoriamo con le nostre capacità tecnico-operative per tamponare le situazioni più critiche in vista delladiprevista”, spiegano dal consorzio. Questi 15richiedono un importo totale di circa 12,2 milioni di euro. I 15sono in corso suiche hanno fatto i danni più importanti: sul torrente Rimaggio che ha rotto l’argine nel centro di Sesto Fiorentino alluvionando il centro cittadino; nel torrente Marinella che ha esondato a Legri, a monte di Calenzano; nei fossi Macinante e Reale a Campi Bisenzio, dove ora gli argini sono deboli; al torrente Orme che ha sfondato l’argine inondando i quartieri di Empoli; al torrente Loretino a Rovezzano, quartiere di Firenze sud.