Ilrestodelcarlino.it - Nuova Kona: compatta, efficiente e tecnologica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

LaHyundaiè un SUV compatto che si distingue per le sue prestazioni, l’efficienza e un design moderno, perfetto per chi cerca un veicolo versatile e all’avanguardia. Con una gamma di motorizzazioni che comprende versioni benzina, ibride leggere e full hybrid, laè una scelta eccellente per chi desidera un’auto che combini prestazioni elevate con un impatto ecologico contenuto. Le motorizzazioni disponibili vanno dal motore 1.0 T-GDI da 100 CV fino al 1.6 T-GDI da 138 CV, con un’ulteriore opzione mild hybrid e full hybrid per garantire una guida ecologica. Inoltre, laè dotata di tecnologie avanzate come il sistema di infotainment di ultima generazione, la connettività Android Auto e Apple CarPlay, e un completo pacchetto di assistenza alla guida. Il design moderno, con linee scolpite e una silhouette slanciata, è pensato per attirare l’attenzione, mentre gli interni con materiali di alta qualità offrono il massimo del comfort per un’esperienza di viaggio premium.