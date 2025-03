Ilgiorno.it - Nuova illuminazione per gli attraversamenti

Leggi su Ilgiorno.it

Sono da annoverare tra glipiù pericolosi della città, soprattutto nelle ore serali: per questo motivo, proprio in questi giorni si sta iniziando a intervenire per provare a risolvere almeno parzialmente il problema. La scelta è quella di rendere le aree di attraversamento meglio visibili attraverso un sistema di segnaletica luminosa. A partire dalla giornata di ieri, e poi sino a domani, si sta infatti lavorando nelle tre zone di riferimento. I treal centro dell’attenzione sono questa volta: quello di piazza Monumento, posizionato proprio all’imbocco del sottopasso automobilistico; l’attraversamento di piazza del Popolo, situato sul lato opposto dello stesso sottopassaggio e, a poche centinaia di metri di distanza, ma sempre nello stesso quartiere, l’attraversamento pedonale di via Montebello, all’altezza di via Venezia.