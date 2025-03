Lanazione.it - Nuova gestione del “cuore di lana” del Casentino

Arezzo, 20 marzo 2025 –del “di” delNon solo museo ma anche sede di eventi e incontri Ilha undiche continua a battere e a non dimenticare. È il Museo dell’Arte dellanel complesso del Lanificio di Stia, esempio di archeologia industriale che oggi è il centro di diffusione della cultura tessile di questa vallata. E che il 22 marzo inaugurerà larappresentata dalla D’Appennino – Rete di Imprese alla quale aderiscono Cooperativa Betadue, Cooperativa Toscana d’Appennino D.r.e.a.m. Italia, Cooperativa OROS; Cooperativa In Quiete, Banca di credito Cooperativo di Anghiari e Stia, Cooperativa Connessioni. “Il nostro obiettivo – ricorda Maria Rosa Ferri presidente della Rete – è quello di promuovere il territorio del, della Valtiberina e più in generale dell’Appennino Centrale, attraverso la valorizzazione dell’ambiente, del patrimonio culturale, del turismo e la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile e attenta al tema dell’inclusione”.