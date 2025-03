Ilrestodelcarlino.it - Nuova Citroën C3: la citycar dal design audace in un mix perfetto fra stile, comfort e tec

LaC3 rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo delle city car, con unmoderno eche inaugura il nuovo linguaggio stilistico del Marchio. Con una postura più alta e unche richiama quello di un crossover, la C3 si distingue per linee decise, cerchi da 17 pollici, barre al tetto e una presenza più imponente sulla strada. Un’utilitaria compatta che offre, tecnologia e sicurezza a un prezzo competitivo. Sotto il profilo del, laC3 offre un'esperienza di guida senza pari. A bordo, ogni dettaglio è pensato per garantire il massimo benessere, con sediliAdvancede, per la prima volta in una city car, le sospensioniAdvancedche assicurano una guida morbida e confortevole. Gli interni sono accoglienti, con spazi ben ottimizzati e un bagagliaio che offre una capacità di 310 litri.