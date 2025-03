Ilrestodelcarlino.it - Numana, congresso di Forza Italia: segretario è Massimo Palazzesi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è stato elettodi. In queste settimane nelle Marche, così come in tutte le altre regioni, si stanno svolgendo i congressi comunali voluti dalAntonio Tajani. "è da sempre un punto di riferimento pertanto da esprimere ilprovinciale di Ancona, nonché sindaco della città, Gianluigi Tombolini, e il consigliere regionale Mirko Bilò - dicono da FI -. Il nuovo direttivo intende dare man forte al primo cittadino che sta dando un’ulteriore svolta all’immagine diattraverso importanti interventi come il piano particolareggiato del lungomare, la messa in sicurezza del porto, grazie a un cofinanziamento del Pnrr, e il potenziamento dei parcheggi".